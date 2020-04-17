Kurumlar vergisi ertelendi mi? Kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme tarihi uzatıldı mı?

Kurumlar vergisi beyannameleri uzatıldı mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. 30 Nisan'a kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı.Peki kurumlar vergisi beyannameleri ne zaman verilecek? İşte detaylar...

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME TARİHİ UZATILDI MI?

30 Nisan'a kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 1 Haziran gün sonuna kadar uzatıldı.

KURUMLAR VERGİSİ

Türkiye'de kurumlar vergisi, 5520 sayılı KV Kanunu 21/06/2006 tarihli, 22205 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 03/06/2005 tarihli ve 5422 sayılı KV Kanunu yürürlükten kaldırarak yürürlüğe girmiştir.

Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir:

Sermaye şirketleri.

Kooperatifler.

İktisadî kamu kuruluşları.

Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler.

İş ortaklıkları.

Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur.