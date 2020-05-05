Kuşadası turizmde iddialı

Tüm yönetim paydaşlarıyla iş birliği içerisinde kenti yeniden inşa etmek, dönüştürmek ve güzelleştirmek için çalıştığının altını çizen Başkan Ömer Günel, “Bir turizm kenti olarak kendiliğinden ortaya çıkan ‘rantı’ yine Kuşadası halkı ile paylaşmak ve Kuşadası’nın kendi potansiyelini hızla açığa çıkarmak zorundayız. Kentimiz yeniden kendine hedef koyma iradesine ve özgüvenine sahiptir” diye konuştu.



Önümüzdeki yıllarda Kuşadası’nın hızla güçlendiğinin ve güzelleştiğinin gözleneceğini kaydeden Günel, sözlerini şöyle tamamladı: “Esnafımızla, çalışanımızla, iş insanlarımızla yani tüm hemşehrilerimizle bu ideal etrafında birleşmeliyiz. Esnaf arkadaşlarım dükkânlarını tertemiz yapacak, en iyi hizmeti sunacak. İş insanlarımız yatırımlarına yenisini ekleyecek. Tüm hemşehrilerimiz evlerinin önünü temizleyecek, kurallara uyacak. El birliği ile Kuşadası’nı geleceğe taşıyacağız.”