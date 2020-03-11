Kuşkonmaz kraliçesi oldu

İstanbul’daki şirketlerde üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışırken kariyerini bırakıp hayallerini gerçekleştirmek için Muğla’nın 70 haneli Yeşilçam Mahallesi’ne yerleşen 39 yaşındaki Aksoy, 40 dönümde yılda yaklaşık 10 ton kuşkonmaz yetiştiriyor.



ODTÜ’den mezun



ODTÜ İşletme Bölümü mezunu olan Aksoy, “New York’ta bir iş gezisinde ilk defa tattığım kuşkonmazla hayatım değişti. Köyde 5 kadınla başladığım üretimi, talebin çoğalması üzerine 10 kadına çıkardım. Almanya, Hollanda, Singapur, Romanya başta olmak üzere birçok ülkeye ürünlerimizi gönderiyoruz” dedi. Aksoy, kariyerinde emin adımlarla ilerlerken hayallerini gerçekleştirmek için memleketi Muğla’ya geri döndü. Aslı Aksoy, Yeşilçam’da kuşkonmaz üretimi yaparak hayalini gerçekleştirdiği için mutlu. İlk etapta 2.5 dönümde deneme ekimi yaptığını anlatıyor. Başarılı olunca kiraladığı daha büyük alanlarda üretime devam etmiş. Aksoy, zaman içinde deposu, soğutma sistemi ve soğuk odası bulunan paketleme tesisi de yaptıklarını, belirli dönemlerde de örtü altı üretime geçerek erken hasat imkanı elde ettiklerini aktardı.



Köyün gelir kaynağı



Kuşkonmazın çok tanınmaması nedeniyle bu alanda üretim kararı aldığını belirten Aksoy, şunları söyledi: “Kuşkonmaz tarlasında 3 ay sürecek yeni hasat dönemine başladık.



‘Elibelinde’ markamızla kadını ve kadın emeğini işin kalbine koyduğumuz bu çalışmamızla ürünlerimizi yetiştiriyoruz. 70 haneli köyün en az 10 hanesine kuşkonmazla gelir kaynağı sağlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Kadınlar tarımın kalbi. Onların bu emeği ve bu işe katkı sağlamaları en büyük kriter. Ürünlerimiz, yurt içinde yaptığımız iş birlikleriyle tüketiciye ulaşıyor. Ülkemizin başka bölgelerindeki tarlalarla gücümüzü birleştirerek anlaşmalı üretim modelleriyle ürünleri biraraya getirip ihracata başladık. Geçen yıldan itibaren Almanya, Hollanda, Singapur, Romanya başta olmak üzere birçok ülkeye ürünlerimizi gönderiyoruz.



Hedefimiz bir an önce kendi üretim alanlarımızı büyüterek kuşkonmaz ihracatını geliştirip daha çok kadına istihdam sağlamak.”