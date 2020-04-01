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    HaberlerEkonomi Haberleri Kuveyt Türk'ten 20 milyon lira bağış
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    01.04.2020 - 15:33 |

    Kuveyt Türk'ten 20 milyon lira bağış

    Kuveyt Türk Finans Grubu, koronavirüs salgınından etkilenen ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 20 milyon TL bağışta bulundu.

    Kuveyt Türk'ten 20 milyon lira bağış

    “Değerlerimizle büyüyoruz” anlayışıyla sahip olduğumuz tüm varlıkların korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması için birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Kuveyt Türk Finans Grubu, sivil toplum kuruluşlarına ve yardım kampanyalarına desteğini sürdürüyor.

    Kuveyt Türk Finans Grubu, tüm dünyayı etkisialtına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla ilgili alınan tedbirlerden dolayı olumsuz etkilenen ihtiyaç sahiplerine destek olunmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destek verdi, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde yürütülen kampanyaya 20 milyon TL bağışladı.

    Kuveyt Türk Finans Grubu, çalışanlarına ve müşterilerine de Milli Dayanışma Kampanyasına destek olma çağrısında bulundu.

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