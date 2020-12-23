2021 KYK burs ve kredi ne kadar olacak? Son dakika zam açıklaması

Yeni yılda burs ve krediler ne kadar olacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine sunulan burs ve kredi imkanlarından çok sayıda öğrenci faydalanıyor. Burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler için geçtiğimiz haftalarda başvuru sonuçları açıklanmıştı. Yeni yılda burs ve kredi miktarlarına zam yapılacak mı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burs ve kredi zamları ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

2021 BURS VE KREDİ NE KADAR OLACAK?

2021 yılında öğrencilerime vereceğimiz burs ve kredi miktarı belirlendi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması:

Lisansta 550'den 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz.

Aynı şekilde 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz.

Doktorada ise 1650 lira olan ödemeyi 1950 liraya çıkarmış oluyoruz.

Ocak ayında öğrencilerin hesaplarına burs ve kredi olarak bu miktarlar yatırılacaktır" diye konuştu. Buna göre, lisans öğrencilerinin alacağı miktarda yaklaşık yüzde 18 artış sağlanmış oldu.