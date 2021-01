Lahana fiyatı ve kalitesiyle yüzleri güldürdü

Çiftçiler, yetiştirdikleri lahanaları sökerek traktörlerle getirdikleri "lahana borsası" adı verilen meydanda satışa sunuyor.



Mahsulün önceleri talebe göre çiftçilerin belirlediği fiyatı, şimdilerde Kaynarca Sebze Üreticileri Birliği tarafından tespit ediliyor.



Kaynarca Ziraat Odası Başkanı İbrahim Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 7 mahallede yaklaşık 100 çiftçi tarafından lahana üretimi yapıldığını söyledi.



Çakar, Kaynarca lahanasının sınırlı miktarda yetiştirildiğini dile getirerek, "Kaynarca lahanası, Türkiye genelinde tanınan en güzel lahana olarak bilinir. Toprağın yapısından kaynaklı bir lezzet farkı var. Hayvan gübresi harici kimyasal gübrelerden kullanılmaz, ilaçlamayı da minimum seviyede tutarız. O yüzden lahanamızın kalitesi de çok yüksektir." diye konuştu.



Bölgede yaklaşık 1500 dekar alanda lahana ekimi yapıldığını belirten Çakar, buradan yıllık yaklaşık 5 bin ton ürün hasadı yapıldığını bildirdi.



Çakar, başta İstanbul olmak üzere yakın illere lahana gönderildiğini ifade ederek, "Fiyat belirlemesini Sebze Üreticileri Birliğimiz yapıyor. Birlik başkanımız bu konuda fiyatları ayarlamaya çalışıyor, biz de elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Bu yıl üretim ve fiyatlar oldukça güzel, çiftçimiz memnun. Lahana ikinci ekim olduğu için kış sezonunda çiftçilerimize ekstra gelir kapısı oluyor. Şu anda tanesi 6 lira civarında satılıyor." dedi.



"Aracı olmayınca hem çiftçi hem de vatandaş kazanıyor"



Kaynarca Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Tuncay Yıldız da Birliğin öncelikli amacının aracıları ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.



Satışların devam ettiğini dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:



"Sadece lahana değil, geçen sene kırmızı lahanaya, bu yıl karnabahara da başladık. Çeşitlerimizi çoğaltıyoruz. Şu an ürünlerimizi anlaştığımız yerlere Bursa, Ankara, İstanbul hallerine gönderebiliyoruz. Birlik açısından bir sıkıntımız yok. Şu an karnabaharımızı, lahanamızı, kırmızı lahanamızı kendimiz pazarlayabiliyoruz. Aracıları kaldırdıktan sonra malımızı tüketiciye doğrudan kendimiz daha uygun fiyata verebiliyoruz. Hem bizim açımızdan hem de çiftçi için kazançlı oluyor. İstanbul, Ankara, Bursa hallerine gidip vatandaşa doğrudan malımızı ulaştırabilmek için marketlerle, yemekhanelerle anlaşma yaptık. Aracı olmayınca hem çiftçi hem de vatandaş kazanıyor."



Yıldız, hava şartlarına bağlı olarak lahana fiyatının değişiklik gösterdiğine işaret ederek, "Şu an tane fiyatı 4 ile 6 lira aralığında. Hafta sonları vatandaşlarımız evinde oluyor, biz tarlamızda çalışarak üretime devam ediyoruz." dedi.