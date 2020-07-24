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    HaberlerEkonomi Haberleri Le Chic Bodrum’a Plazzo standardı
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    24.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Le Chic Bodrum’a Plazzo standardı

    Deniz GYO, turizm başta olmak üzere birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Kaya Holding ile ilk projesi Le Chic Bodrum için iş birliği gerçekleştirdi.

    Le Chic Bodrum’a Plazzo standardı

    DenizBank’tan yapılan açıklamaya göre, Deniz GYO’nun villa, rezidans ve otel bölümlerinden oluşan ve ilk karma projesi olan Le Chic Bodrum’un işletilmesi konusunda, Kaya Palazzo oteller zinciri ile mutabakat sağlandı.Yarımadanın güneyinde Asarlık Bölgesi’nde kendisine ait 200 metre sahili bulunan, dört mevsim yaşanabilir şekilde özel mimariyle tasarlanan Le Chic Bodrum, 8 villa, 86 rezidans ve otel kısmından oluşuyor. Açıklamada, “Anlaşmayla proje içerisinde yer alan otel bölümünde Kaya Palazzo Resort & Residences Le Chic Bodrum markasıyla ve Kaya Palazzo deneyimiyle yüksek kalitede konaklama hizmeti verilecek” denildi.

    Anlaşmanın imza töreninde konuşan Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Kaya, projenin yatırım tutarının, arsa bedeli dahil olmak üzere 500 milyon lirayı aştığını söyledi.

    Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya da otel bünyesinde sundukları hizmetlerin site rezidans ve villalarında tatil yapan misafirlerin kullanımına da açık olacağını belirterek, bu konseptin Bodrum’da bir ilk olduğunu aktardı.

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