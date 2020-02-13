Leasingde aktifler 58 milyar TL’yi aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre faktoring, finansal kiralama (leasing) ve finansman şirketlerinin 2019 sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 122 milyar 753 milyon lira oldu.



BDDK tarafından Aralık 2019 dönemine ilişkin ‘Finansal Kiralama, Faktoring ve Tüketici Finansman Şirketlerinin Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri’ raporu yayımlandı.



Öz kaynak 10.3 milyar



Rapora göre, finansal kiralama şirketlerinin aktif büyüklüğü 58 milyar 176 milyon lira, finansal kiralama alacakları 48 milyar 721 milyon lira ve takipteki alacakları da 4 milyar 416 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Finansal kiralama şirketlerinin 2019’da dönem net kârı 1 milyar 125 milyon lira ve öz kaynakları 10 milyar 376 milyon lira oldu.



Aynı dönemde faktoring şirketlerinin aktif büyüklüğü 37 milyar 17 milyon lira olurken, faktoring alacakları da 34 milyar 26 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Faktoring şirketlerinin takipteki alacakları 2 milyar 140 milyon lira oldu. Geçen yıl 1 milyar 374 milyon lira dönem net kârı elde eden faktoring şirketlerinin öz kaynakları da 8 milyar 136 milyon lira olarak gerçekleşti.



Net kâr 3.1 milyar lira



Tüketici finansman şirketlerinin 2019 sonunda aktif büyüklüğü 27 milyar 560 milyon lira, finansman kredisi alacakları 22 milyar 797 milyon lira ve takipteki alacakları 2 milyar 169 milyon lira olarak kayıtlara geçti.



Söz konusu dönemde tüketici finansman şirketlerinin öz kaynakları 5 milyar 227 milyon lira ve dönem net kârı 633 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Böylece banka dışı finans kesiminin aktifleri 2019’da 122 milyar 753 milyon lira ve dönem net kârı 3 milyar 132 milyon lira oldu.



Enerjiye 240 milyar TL kaynak



Türk bankacılık sektörü, 2019’da enerji alanında faaliyet gösteren şirketlere kredi desteğini bir önceki yıla göre 23 milyar 684 milyon lira artırdı.

Böylece enerji sektörünün toplam kredi stoku yüzde 10.9 artarak 240 milyar 147 milyar liraya yükseldi.



Enerji sektörüne kullandırılan kredilerde Ankara ve İstanbul, yüzde 70’lik paya sahip oldu. Ankara, 2018’de olduğu gibi 2019’da da yüzde 37.9’luk payla liderliğini sürdürdü. Ankara’nın enerji kredileri stoku bir yıllık dönemde yüzde 12 artışla 90 milyar 995 milyon liraya ulaştı.

Ankara’yı, yüzde 32.7’lik pay ve 78 milyar 590 milyon liralık kredi stoku ile İstanbul takip etti.



Ankara ve İstanbul’u, 18.1 milyar liralık kredi bakiyesi ile Denizli, 8.4 milyar lirayla İzmir ve 7.5 milyar lirayla Kocaeli izledi.

