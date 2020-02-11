Leitz’den yeni ürünler geldi

Zımbadan delgeçe WOW ürünlerindeki yeni renkler, şirketin renk trend uzmanlarıyla oluşturuldu. ACCO Brands EMEA Türkiye Pazarlama Müdürü Özlem Ankaralı Efe, “Enerjik bir ofis ortamı yaratmak isteyen herkes için WOW serisini dönüşen ofis trendlerine göre yeni renklerle güncelledik” dedi.