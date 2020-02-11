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    HaberlerEkonomi Haberleri Leitz’den yeni ürünler geldi
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    11.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Leitz’den yeni ürünler geldi

    Leitz, WOW ailesine yeni masaüstü ve dosyalama ürünlerini kattığını duyurdu.

    Leitz’den yeni ürünler geldi

    Zımbadan delgeçe WOW ürünlerindeki yeni renkler, şirketin renk trend uzmanlarıyla oluşturuldu. ACCO Brands EMEA Türkiye Pazarlama Müdürü Özlem Ankaralı Efe, “Enerjik bir ofis ortamı yaratmak isteyen herkes için WOW serisini dönüşen ofis trendlerine göre yeni renklerle güncelledik” dedi. 

    Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
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