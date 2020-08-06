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    06.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Lezzet, renk ve müzik şöleni

    Edirne mutfağının ünlü lezzeti tava ciğerinin garnitürü Karaağaç acı biberi hasadı başladı.

    Lezzet, renk ve müzik şöleni

    Karaağaç Mahallesi’nde yaklaşık 80 dekarda ekimi yapılan acı biberin hasadı için tarım işçileri hummalı bir çalışma yürütüyor. Kentteki ciğerciler de hem biberleri satın almak hem de işçilere moral vermek için zaman zaman işçileri ziyaret ediyor. Ziyaretleri sırasında bazı ciğerci esnafı tarlalara çalgıcıları da götürüyor. Müzik eşliğinde bir hasat gerçekleşiyor.

    Tarlada hasat işlemi yürüten işçileri ziyarete gelen Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, ciğerin yanında garnitür olarak 70 ton Karaağaç acı biberi tüketildiğini söyledi. Dinar, “Başlayan hasada gelerek yanlarında olmak istedik. Onlar bizim acımızı topluyor, biz de onlara tatlı ve ciğer ikram ettik” dedi.

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