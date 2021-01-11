Libya’da Türk firmalar için ‘özel fon talebi’

Edinilen bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı’nın konuyla ilgili yazısında, Türkiye ile Libya arasında, müteahhitlik alacakları kapsamında 2020’nin ağustos ayında mutabakat zaptı imzalandığı hatırlatıldı.

Öngörülen takvim çerçevesinde, görüşmelerin yapılmasına yönelik ilk 90 günlük sürenin, 24 Aralık 2020’de dolduğu belirtilen yazıda, firmaların Libyalı işveren idarelere başvurmaları için öngörülen ikinci 90 günlük sürenin başladığı kaydedildi.

Rahatsızlık iletildi

Yazıda, Libyalı idarelerin, Türk firmaların taleplerine sessiz kaldığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

“İlk 90 günlük sürede firmalarımızın bahse konu mutabakat zaptı (MoU) kapsamında ilgili Libya idarelerine yazılı başvurulara bir dönüş alınamadığına ilişkin birliğimizden ve STK’lardan iletilen bilgiler çerçevesinde, konunun, Dışişleri Bakanlığımıza yazılı olarak iletilerek, başta İdari Merkezlerin Geliştirilmesi Ofisi (ODAC) olmak üzere Libyalı işveren idarelerin firmalarımızın görüşme taleplerine dönüş yapmamasından duyulan rahatsızlığımızın iletildiği bildirilmekte.”

Bütçe sıkıntıları gerekçe gösterildi

Konuya ilişken Libya Planlama Bakanı Tahir El-Cuheymi ile görüşüldüğü belirtilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

“Libyalı Bakanın MoU’nun uygulanma iradesine ilişkin şüphe duyulmasına gerek olmadığını, Türk firmalarının projelerinin Libya’nın da yararına olduğunu, ilgili işveren idarelere gerekli talimatların verildiğini, ancak bütçe koşulları nedeniyle işveren idarelerinin sıkıntı yaşadığını, gelecek mali yıl için Başkanlık Konseyi’nden (BK) ve BK Başkanı Fayyez Al Sarraj’dan Türk firmalarının projelerine ilişkin özel bir fon talep ettiklerini ve fonun tahsisinin ardından işveren kuruluşların gerekli müzakereleri yapacağını belirttiği ifade edilmektedir.”