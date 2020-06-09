Libya'daki Şerara petrol sahasında üretim yeniden başladı

Libya Petrol Tesisleri Muhafızları Müdürü Mahmud el-Kamudi, Trablus merkezli "February" televizyonuna yaptığı açıklamada, Şerara petrol sahasında üretime yeniden başlandığını duyurdu.
Bölgede güvenliğin sağlandığını belirten Kamudi, "Şerara petrol sahası, birkaç saatlik aranın ardından yeniden faaliyete geçti." dedi.
Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin en büyük petrol sahası Şerara'da, kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin saldırısı nedeniyle "mücbir durum" ilan edilerek üretimin durdurulduğunu açıklamıştı.
Hemşireye bıçakla saldıran zanlı tutuklandıİstanbul'da Beşiktaş’ta dün akşam saatlerinde evine giden hemşire Ceylan G. eski erkek arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredeki müdahalesi sonucu kurtarılan genç kadın hastaneye kaldırılırken, Nazır İ. ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan Nazır İ. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.