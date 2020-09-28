Libya’nın kapıları Türk firmalara açıldı

Libya Yerel Yatırım ve Kalkınma Fonu hayata geçirmek istediği hastane, otel ve turizm tesisleri gibi birçok projenin tasarım ve proje yönetimi için Türk teknik müşavirlik firması NKY Mimarlık Mühendislik ile anlaştı.

500 milyon $ kaynak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Planlama Bakanı Taher Jehaimi başkanlığındaki heyetlerin çalışmaları sonucu, Türk müteahhitlik firmaları tarafından üstlenilen ve 2011 yılında yaşanan olaylardan sonra yarım kalan müteahhitlik projelerinin tekrar hayata geçirilmesi ve yeni projelere başlanmasının önündeki engellerin kaldırılması amacıyla 13 Ağustos’ta mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Son dönemde Libya ile yürütülen diplomatik ve ticari görüşmeler sayesinde yakalanan sinerji, yeni iş görüşmelerinin başlamasına, yeni iş birliklerinin yapılmasına da vesile oldu.

Teknik müşavirlik firması NKY Mimarlık ve Mühendislik, Libya Yerel Yatırım ve Kalkınma Fonu ile bir anlaşmaya imza attı.

Fonun gelecek yıllarda hayata geçirmek istediği hastane, otel ve turizm tesisleri gibi birçok projenin tasarım ve proje yönetimi için NKY ile anlaşan Libyalı yetkililer, bu projeleri Türk mühendis ve mimarlarına emanet etti. NKY Mimarlık ve Mühendislik Üst Yöneticisi Birhan Emre Yazıcı, AA’ya, Libya Yerel Yatırım ve Kalkınma Fonu’nun, gelecek süreçte bu yatırımlara 500 milyon doların üzerinde kaynak aktarmayı planladığını söyledi.

Yazıcı, “Tesislerin inşasında çok önemli oranda Türk ürünlerinin ve iş gücünün kullanılması planlanıyor” dedi.