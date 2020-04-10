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    HaberlerEkonomi Haberleri Liderler 540 milyar euroluk covid-19 kurtarma paketini görüşecek
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    10.04.2020 - 18:10 | | AA

    Liderler 540 milyar euroluk covid-19 kurtarma paketini görüşecek

    Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke liderleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik hazırlanan 540 milyar euroluk kurtarma paketini 23 Nisan'da görüşecek.

    Liderler 540 milyar euroluk covid-19 kurtarma paketini görüşecek

     

    AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı maliye bakanlarının üzerinde uzlaştığı kurtarma paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Kurtarma paketinin çalışanlara, işletmelere ve ülkelere hızla destek sağlayacağına işaret eden Michel, "Bu benzersiz paketle krizin yükünü beraber omuzlayacağız." ifadesini kullandı.

    Michel, AB üyesi ülke liderlerinin Kovid-19 kurtarma paketini 23 Nisan'da gerçekleştirecekleri tele konferansta ele alacaklarını belirtti.

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