MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Limak, Rusya’da projeleri büyüttü
ABONE OL
18.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Limak, Rusya’da projeleri büyüttü

Moskova’daki büyük yatırım projelerinden olan Kortros Grubu’na ait Headliner çok fonksiyonlu konut projesinde yatırımcı firma Limak Construction ile devam etme kararı aldı.

Limak, Rusya’da projeleri büyüttü

142 bin metrekare kapalı alana sahip,  Aralık 2021’de teslim edilmesi planlanan ve Limak Construction tarafından halen inşaatı devam etmekte olan projenin, 187 bin 500 metrekarelik 2. etabının ihalesini de kazanan Limak, sadece bu projedeki kontrat bedelini 15 milyar Rubleye (210 milyon dolar) yükseltti.

Yeni merkez üssü

Moscow City İş Merkezi’nin hemen karşısında yer alan projede aralarında 2 adet 53 katlı, 180 metre yüksekliğinde kulelerin de yer aldığı toplam 11 blok bulunuyor. İnşaatına başlanmış olan projenin yeni etabının 2023 yılında teslim edilmesi planlanıyor. Limak Construction yatırımcı Kortros firması ile yakaladığı bu uyumu daha da ileriye götürecek adımlar atılması için işbirliği görüşmelerini de sürdürüyor.

Pfizer ve BioNTech aşısını olduktan sonra bayıldıABD'nin Tennessee eyaletinde koronavirüs (Covid-19) aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı. Hemşirenin yardımına meslektaşları koştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu

Tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu

Milyonları kapsıyor! Ve başladı, günlük 98 lira...

Milyonları kapsıyor! Ve başladı, günlük 98 lira...

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

Milli Piyango bayilerinden yalana tepki: 30 bin aile buradan geçiniyor

Milli Piyango bayilerinden yalana tepki: 30 bin aile buradan geçiniyor

Sıradaki Haber