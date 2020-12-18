Limak, Rusya’da projeleri büyüttü

142 bin metrekare kapalı alana sahip, Aralık 2021’de teslim edilmesi planlanan ve Limak Construction tarafından halen inşaatı devam etmekte olan projenin, 187 bin 500 metrekarelik 2. etabının ihalesini de kazanan Limak, sadece bu projedeki kontrat bedelini 15 milyar Rubleye (210 milyon dolar) yükseltti.



Yeni merkez üssü



Moscow City İş Merkezi’nin hemen karşısında yer alan projede aralarında 2 adet 53 katlı, 180 metre yüksekliğinde kulelerin de yer aldığı toplam 11 blok bulunuyor. İnşaatına başlanmış olan projenin yeni etabının 2023 yılında teslim edilmesi planlanıyor. Limak Construction yatırımcı Kortros firması ile yakaladığı bu uyumu daha da ileriye götürecek adımlar atılması için işbirliği görüşmelerini de sürdürüyor.