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    14.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Limon bu sene bol hasat bereketli

    Türkiye’nin en büyük limon üretim merkezlerinden olan Mersin’in Erdemli ilçesinde, bu yıl 350 bin tonluk rekolte bekleniyor. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, hasadın başlamasının ardından ilçedeki üreticileri ziyaret ederek, bahçeleri gezdi.

    Limon bu sene bol hasat bereketli

    Şahin, limon fiyatlarındaki yükselişin, ihracatın Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ön iznine bağlanmasının ardından durduğunu vurguladı.

    Türkiye’de yetiştirilen limonun yüzde 65’inin Erdemli’den çıktığına dikkati çeken Şahin, “İlçemiz, limon üretimiyle ülke ekonomisine büyük katkı sunuyor. Bu yıl 89 bin dönüm alanda 350 bin ton limon rekoltesi bekliyoruz. Elimizdeki limon hem yurt içi tüketimine hem ihracata yetecek seviyede” dedi.

    Stok da yeterli

    Şahin, soğuk hava depolarında dinlenmeye alınan 200 bin tona yakın limonun olduğunu belirterek, ürünlerin hızlıca satılması için mayıs ayı sonuna kadar ihracattaki ön iznin kaldırılmasını beklediklerini aktardı.

    Limonun dalında kilogramı 3.5-4 lira arasında satıldığını aktaran Şahin, kilogramını 12 liradan satan bazı yerlerin haksız kazanç elde etmeye çalıştığını söyledi.

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