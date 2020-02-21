Limon dalında 4 lira

Artışlar aynı zamanda havaların soğuk gitmesi ile birlikte limon tüketiminin artmasından kaynaklanıyor” dedi.



Şahin, ilçede limon hasadı yapılan bahçeleri gezerek incelemelerde bulundu. Şahin, “Erdemli’de yılda 87 bin dekar alanda yaklaşık olarak 450 bin ton limon üretimi gerçekleşirken, bu yıl hava şartlarının değişken olması nedeniyle rekoltede yüzde 40 oranında bir düşüş meydana geldi” diye konuştu.



Limonun artık birçok alanda kullanılan bir ürün olduğunu kaydeden Şahin, “Limon artık ilaç niyetine tüketiliyor. Özellikle yurt dışından büyük talep geliyor. Rusya başta olmak üzere Ukrayna, Romanya ve Balkan ülkelerine limon ihracatı yapılıyor. Bu yıl limon üreticilerimizin yüzü güldü. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de fiyatlar bu şekilde gider ve üretici sevinmeye devam eder” ifadelerini kullandı.