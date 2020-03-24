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    HaberlerEkonomi Haberleri Limona talep arttı
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    24.03.2020 - 11:02 | | AA

    Limona talep arttı

    Türkiye'nin en büyük limon üretim merkezi Mersin'de hasat sonuna yaklaşılırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle ürüne talebin arttığı bildirildi.

    Limona talep arttı

    Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği (MERTUB) Başkanı Ahmet Dursen Şahin, gazetecilere, hasadına eylül ayında başlanan limonda sezon sonuna yaklaşıldığını söyledi.

    Kovid-19 salgınının etkisiyle talepte artış yaşandığını aktaran Şahin, "Yıllardır yemeklerde kullanılan limon artık ilaç niyetine tüketilmeye başlandı, talep çok arttı." dedi.

    Şahin, Türkiye'nin bir narenciye ülkesi olduğuna vurgu yaparak, "Üretimin azalmasına ve talebin artmasına rağmen stoklarımız var, kimsenin endişelenmesine gerek yok." ifadesini kullandı.

    Sezon başında kilogramı 2 liradan satılan limonun fiyatının 5 liraya yükseldiğini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

    "Bu yıl limon hem üreticisinin hem alıcısının hem de satıcısının yüzünü güldürdü. İnşallah bundan sonra da bu fiyatlar devam eder. Limon tüketelim sağlıklı kalalım."

    Bedava araç dezenfektesine akın ettilerBodrum Belediyesi tarafından ücretsiz araçlar dezenfekte edildiğini duyan vatandaşlar, araçlarına dezenfekte yapılan Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
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