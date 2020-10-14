85,65BİST1.1750.00EURO9.310.14USD7.930.19ALTIN483.150.33
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Limonun kilosu 1,5 TL’ye düştü
    ABONE OL
    14.10.2020 - 08:39 | | DHA

    Limonun kilosu 1,5 TL’ye düştü

    Mersin'in Erdemli ilçesinde hasadın başladığı Eylül ayında kilosu 3,5 TL olan limon fiyatları, dalında 1,5 TL’ye kadar düştü. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, Rusya, Ukrayna, Romanya, Irak gibi ülkelerden talebin azalması üzerine fiyatların düştüğünü ve üreticinin bu durumdan olumsuz etkilendiğini kaydetti.

    Limonun kilosu 1,5 TL’ye düştü

    Türkiye’nin limon deposu olarak bilinen Mersin’in Erdemli ilçesinde hasadının yapıldığı Eylül ayında, kilosu 3,5 TL'den satılan limonun fiyatı, dalında 1,5 TL'ye kadar düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre de Eylül ayında fiyatı en çok düşen ürün limon oldu. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, özellikle Rusya, Ukrayna Romanya ve Irak gibi ülkelerden talebin azalmasıyla, limon fiyatlarındaki düşüşün üreticisini üzdüğünü söyledi. Şahin, çiftçilerin daha fazla zor durum yaşamaması için talebin yükselmesini beklediklerini kaydetti.

    Erdemli’de limon üreticisi Murat Aksun, "Limon fiyatları hasadın başında çok iyiydi. Şu anda fiyatlar düşmeye başladı. Limon tam çiftçiden çıkmaya başladı, limon fiyatları düştü. Masraflarımız yüzde 100 arttı. Ama fiyatlarımız dalında 1,5- 1,8 TL civarında satılıyor. Biz üretici olarak limonun kilosunun 3,5 – 4 TL civarında bekliyorduk ama olmadı. İnşallah devlet büyüklerimiz dertlerimize çare olurlar” dedi.

    'İHRACAT AZALDI'

    Limon tüccarı Halil Aksu ise “"Daha önceleri dalında kilosunu 3,5 TL ye kadar üreticiden aldığımız limonun kilosu şu anda 1,5 TL'ye kadar düştü. Biz tüccar olarak almış olduğumuz bahçelerden zarar ediyoruz. İhracat zayıfladı ve talep azaldı. İnşallah talep artar, ihracat artar üreticinin yüzü güler” diye konuştu.

    Adana’da uyuşturucu operasyonuAdana’da ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adreslerini bulun, bana getirin'

    Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adreslerini bulun, bana getirin'

    SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

    SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

    Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

    Sıradaki Haber