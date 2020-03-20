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    HaberlerEkonomi Haberleri Lisanslı depolardaki tarım ürünleri için destekleme
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    20.03.2020 - 09:05 | | DHA

    Lisanslı depolardaki tarım ürünleri için destekleme

    Lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza edilen tarım ürünleri için kira destekleme ödemesi yapılacak.

    Lisanslı depolardaki tarım ürünleri için destekleme

     

    Tarım ve Orman Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan konuyla ilgili tebliğine göre, lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, ayçiçeği, pamuk, fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm ve kuru incir için kira, ilave kira, nakliye, analiz ücreti destekleme ödemesi yapılacak.

    Karar ile buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, ayçiçeği için destek miktarı aylık ton başına 3 TL olacak.

    Fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm ve kuru incir için ödeme miktarı aylık ton başına 10 TL'yi geçmemek üzere kira ücretinin yüzde 50'si kadar olacak.

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