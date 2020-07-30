Lokum gibi alışveriş!

İstanbul’da bayram alışverişlerinin kalbinin attığı Eminönü, Kurban Bayramı’nda da eski yoğunluğuna kavuşamadı. Bu bayram da, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlerle geçecek. Bu nedenle Kapalıçarşı’nın, Mısır Çarşısı’nın iğne atsan yere düşmeyen kalabalıklarını görmek pek mümkün değil. Ancak her şeye rağmen kontrollü normalleşme adımlarıyla birlikte alışverişteki canlanma fark ediliyor. Alışverişe gelenler, yerli turistler sokaklara hareket veriyor.

Kilosu 10 lira

Bu bayramda ev ziyaretleri, hatta kurban kesimleri bile bildiğimiz gibi olmayacak. Önlemler her alanda uygulanacak. Yine de bayram geleneği olarak ikram edilmek üzere alınan ürünlerin talebinde artış görülüyor. Tezgâhlarda bayrama yönelik hazırlıklar yapılmış, ürünler de yerini almış.

Çeşit çeşit şekerlerin, çikolataların, lokumların yer aldığı tezgâhlara vatandaş da yoğun ilgi gösteriyor. Bayram için yapılan alışverişlerin temelinde lokum alımı var. Esnaf, özellikle lokum alışverişinin arttığını, kalitesine çeşidine göre 10 liraya kadar çıkan fiyat aralıklarında lokum sattıklarını belirtiyor.

Yanına Türk kahvesi

Lokum alışverişini yapanlar ise soluğu Türk kahvesi satan dükkanlarda alıyor. Görmeye alışık olduğumuz kadar uzun olmasa da kahve almak için bekleyenlerin sayısı oldukça fazla.

Bayram şekerlerinin kilo fiyatı ise 20-30 lira arasında değişiyor. Kuruyemişler için de ilgi var. En çok ise karışık kuruyemiş alımı yapılıyor.