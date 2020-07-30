LPG ithalatı mayısta yüzde 34,8 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Kazakistan, Norveç, Rusya, ABD, Hırvatistan ile Santa Kitts ve Nevis oldu.

LPG ithalatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,8 azalarak 180 bin 915 tona geriledi. Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 93,9 azalarak 438 ton oldu. İhracat, Mısır ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

LPG üretimi de mayıs ayında yüzde 33,9 azalışla 67 bin 169 tona düştü. Dağıtıcı lisansı sahiplerince mayısta 186 bin 81 ton otogaz, 61 bin 932 ton tüplü LPG ve 4 bin 919 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, mayısta toplam LPG satışı yaklaşık 252 bin 932 ton oldu.

Yıllık bazda tüplü LPG satışı yüzde 6,2, otogaz satışı yüzde 29,3, dökme LPG satışı ise yüzde 52,9 azaldı. İç piyasada LPG satışlarında yüzde 25,6 düşüş görüldü.

Söz konusu ayda, yüzde 73,6 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 24,5 ile tüplü LPG, yüzde 1,9 ile dökme LPG izledi.