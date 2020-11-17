LPG'de 18 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz pompa fiyatlarına 18 kuruş indirim geldiğini açıkladı.
Mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağı belirtildi.
Karton bardaklardaki tehlike! Anne rahminden plasentaya kadar erişiyorÇukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, pandemi döneminde hijyenik olduğu düşüncesiyle yaygınlaşan tek kullanımlık karton bardakların iç ve dış yüzeylerinde plastik film kaplı olduğunu ve insan sağlığı açısından risk yarattığını belirtti. Gündoğdu, "Karton görünümlü plastik bardakların içerisine sıcak içecek konulduğunda içerisindeki plastikten kopan nano ve mikroplastikler bünyemize geçerek bağırsak duvarından iç organlarımıza kadar yerleşebilme riskine sahip. Beyne kadar ilerleyebildiği, hatta ana rahmine ulaşıp buradan plasentaya kadar erişebildiğine dair çalışmalar var" dedi.