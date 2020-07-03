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    HaberlerEkonomi Haberleri Lübnan ile IMF arasında görüşmeler askıya alındı
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    03.07.2020 - 09:49 |

    Lübnan ile IMF arasında görüşmeler askıya alındı

    Lübnan Maliye Bakanı Gazi Wazni, IMF ile görüşmelerin askıya alındığını söyledi.

    Lübnan ile IMF arasında görüşmeler askıya alındı

    Lübnan Maliye Bakanı Gazi Wazni, IMF ile görüşmelerin askıya alındığını, görüşmelerin devam etmesi için Lübnan'da ekonomik reformları başlamasının ve zararların hesaplanmasına ortak bir yaklaşım konusunda Lübnan tarafında bir anlaşmaya varılmasının beklendiğini ifade etti.

    Wazni, görüşmeler yeniden başlayana kadar IMF ile temas halinde olmaya devam edeceğini de belirtti.

    Ne maske taktılar, ne de sosyal mesafe kuralına uydular!Asker uğurlama eğlencesinde el ele halay çeken yüzlerce kişi pes dedirtti. Uzmanlar, “Müzikten duyamadıkları için yüksek tonda konuşma, şarkı söylemeleri ağızdan çıkan virüs miktarını artırıyor. Böyle giderse eski tedbirler geri gelir” uyarısı yaptı.
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