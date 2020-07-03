Lübnan ile IMF arasında görüşmeler askıya alındı

Lübnan Maliye Bakanı Gazi Wazni, IMF ile görüşmelerin askıya alındığını, görüşmelerin devam etmesi için Lübnan'da ekonomik reformları başlamasının ve zararların hesaplanmasına ortak bir yaklaşım konusunda Lübnan tarafında bir anlaşmaya varılmasının beklendiğini ifade etti.

Wazni, görüşmeler yeniden başlayana kadar IMF ile temas halinde olmaya devam edeceğini de belirtti.