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03.01.2021 - 17:45 |

Lüks otomobil icradan satılık

İstanbul Anadolu 16. İcra Dairesi tarafından 2016 model Mercedes marka araç icradan satışa çıkarıldı.

Lüks otomobil icradan satılık

Aracın muhammen bedeli 840 bin lira olarak açıklandı.

Birinci satış günü 1 Şubat'ta yapılacak.

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Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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