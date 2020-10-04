Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Maaş Nasıl Hesaplanır?

Dönemsel kesintiler, vergiler ile beraber net ve brüt maaş uygulamaları nedeniyle maaş hesaplamaları bazen karışıklık yaratabilmektedir. Bu doğrultuda maaş hesaplaması yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar mevcuttur. Buna bağlı olarak basit yöntemi kullanmak suretiyle hesaplama gerçekleştirmek mümkün.



Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır?



Maaş hesaplama daha çok brüt ücret üzerinden ele alınarak uygulanır ve gerçekleştirilir. İlk olarak işçinin brüt yani çıplak maaşı elde edilir. Bireysel hizmet akdi üzerinden ele alındığında, 30 günlük bir süre maaş hesaplaması için baz alınır. Ücretli olarak haftalık ödendiği noktalarda günlük hesaplama ile beraber 30 günlük bir hesaplama üzerinden sonuç çıkarılabilir. Bu yüzden bir haftalık olarak ücret 7'ye bölünür. Böylece günlük hesap çıkarıldıktan sonra 30 ile çarpılarak aylık maaş elde edilir.



Örnek: Haftalık 700 TL olan maaşı hesaplaması.



Bu doğrultuda öncelikle 700 TL 1 haftalık yani 7'ye bölünür.



700 : 7 = 100 TL



Daha sonra çıkan sonuç 30 ile çarpılarak aylık brüt maaş ortaya çıkarılır.



100 x 30 = 3000 TL



Görüldüğü üzere yapılan boy hesaplama ile beraber miktar rahatlıkla hesaplanabilir.



En Basit Yöntem ile Maaş Nasıl Hesaplanır?



Yukarıda verilen bir yöntemi incelemek suretiyle basit yönden hesaplama yapılabilmektedir. Ancak bunu daha basit bir şekilde yapabilmek için, maaş hesaplama aracı kullanmak mümkün. Özellikle detaylı şekilde maaş hesaplama imkanı veren araçlar, yapılan girdilere bağlı olarak miktarı göstermektedir. Böylece aylık kesintileri ile beraber vergilerin girilmesi üzerinden brüt ve net maaşı öğrenmek mümkün.



Maaş Hesaplama



Maaş hesaplama aslına bakılırsa birçok farklı kriterin yer aldığı bir işlemdir. Ancak basit bir şekilde günlük kazancı bulmak suretiyle bunu 30'a çarparak brüt miktar elde edilebilir. Tabii burada haftalık ne kadar kazancın brüt üzerinden olduğunu bilmek gerekir.