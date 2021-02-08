Macarlar yatırım için Türkiye’ye geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Varank ile Szijjarto, Ankara’da bir araya gelecek. Szijjarto’nun Türkiye ziyareti, 8 Aralık 2020’de gerçekleştirilen Türkiye - Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) VII. Dönem Toplantısının ardından, bu yıl Macaristan’dan Türkiye’ye yönelik ilk üst düzey ziyaret olacak.

Kuvöz üretimi

Macaristan’ın en büyük medikal cihaz üreticilerinden Medicor firmasının Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (ASO 2. OSB) yatırımının tanıtımı amacıyla gerçekleştirilecek program kapsamında, Varank ve Szijjarto, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki heyetler arası görüşmenin ardından yatırımın yapılacağı alanda incelemede bulunacak. İki bakan, daha sonra yatırım hakkında bilgi verecek.

Medicor firmasının kuvöz üretimi için Ankara’daki 2 milyon euro’luk yatırımı, Macaristan tarafından medikal sanayi alanında Türkiye’ye gerçekleştirilen ilk doğrudan yatırım olması nedeniyle önem taşıyor ve iki ülkenin medikal sektörleri arasında iş birliğinin gelişmesine yönelik öncü bir adım olarak değerlendiriliyor.

Firmanın yatırımı, yatırım teşvik sistemi kapsamında 1. bölgede yer alan Ankara’da gerçekleştirilecek olmasına rağmen, medikal sanayisinin öncelikli sektörler arasında yer alması nedeniyle 5. bölge teşviklerinden yararlanacak. Firma, ASO 2. OSB’de gerçekleştirileceği yatırımla 2022 yılının ilk yarısında üretime başlayacak. 3 bine, kadın istihdamının da yüzde 40’a çıkması hedefleniyor.