‘Made in Türkiye’ Avrupa atağında

EVSİD’den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özger, sektörün ihracat rakamlarına ve gelecek stratejilerine ilişkin bilgi verdi.



İngiltere ilk sırada



Geçen yılı 2.5 milyar dolar ihracatla kapatan ev ve mutfak eşyaları sektörünün üretim ve ihracat odaklı stratejiler geliştirmeye devam ettiğini belirten Özger, sektörün haziranda yüzde 33, temmuzda yüzde 7.7, ağustosta ise yüzde 12 büyüme kaydettiğini bildirdi.



Özger, Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü olarak en fazla ihracatı yüzde 9.1 ile İngiltere’ye yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:



“Kilogram başına ihracat değerimizin en fazla olduğu ülke ise Mısır ancak bu ülke ile gümrüklerde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Sektör olarak en fazla ihracatımızı yüzde 55 ile AB ülkelerine yapıyoruz. Avrupalı firmalar pandemi nedeniyle tedarik zincirlerini değiştiriyor. Ülke olarak bu bölgedeki fırsatları iyi değerlendirir ve kalıcı olursak hem sektörümüze hem de ülkemizin cari açığının kapanmasına ciddi katkımız olur. Avrupalının evindeki küçük ev aletleri Made in Türkiye olacak.”