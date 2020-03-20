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    20.03.2020 - 09:15 | | AA

    Maden sahaları ihale edilecek

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Kastamonu-Çankırı, Kırşehir, Kırklareli-Tekirdağ, Ordu, Muş-Erzurum, Bolu ve Ankara-Eskişehir illerinde yer alan toplam 7 adet maden sahasını uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihale edecek.

    Maden sahaları ihale edilecek

    Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'te yayımlandı.

    Buna göre, MAPEG uç ürün olarak feldispat, bentonit, kuvars, alçıtaşı, perlit ve sepyolit üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla söz konusu illerde yer alan 7 maden sahası için ihaleye çıkacak.

    Sahalara ait bilgiler bugünden itibaren 20 Nisan 2020 tarihine kadar MAPEG'in internet sitesinde ilan edilecek. Teklifler, ihalenin yapılacağı tarihte 13.30-14.00 saatlerinde ihale komisyonuna doğrudan teslim edilecek.

    Buna ek olarak hukuki durumları sona eren toplam 89 maden sahası ihale edilerek aramalara açılacak. Bu sahalar için ihale tarihleri, MAPEG'in internet sitesinden ilan edilecek.

    Bu sahalar için başvurular MAPEG'in internet sitesinde ilan edilen tarihlerde ve 09.00-09.30 saatlerinde ihale komisyonuna doğrudan teslim edilecek. 

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