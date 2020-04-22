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    HaberlerEkonomi Haberleri Madencilik sektörüne Kovid-19 koruması
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    22.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Madencilik sektörüne Kovid-19 koruması

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle madencilik sektörüne yönelik tedbirler alındığını duyurdu.

    Madencilik sektörüne Kovid-19 koruması

    Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, madencilik sektörünün korunmasının diğer sektörlerdeki üretimin devamı için de önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda alınan tedbirlere ilişkin şunlar kaydedildi:

    “Madencilerin nisan ayı sonuna kadar vermeleri gereken inceleme raporu, arama projesi, faaliyet raporu, işletme projesi gibi beyanları ertelenerek 30 Eylül 2020’ye kadar uzatıldı. Mali yükümlülüklerden devlet hakkı ve ruhsat bedellerinin ödeme süreleri 28 Aralık’a kadar ertelendi. Elazığ ve Malatya’daki depremlerden dolayı bu iller kapsamında doğrudan etkilenen maden ruhsat sahipleri ve rödovansçıların da vermeleri gereken rapor, proje gibi beyanları da 30 Eylül’e, ödemeleri de 28 Aralık’a uzatıldı.”

     

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