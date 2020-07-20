Madende 766 saha ihale edilecek

MAPEG'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ihalelere ilişkin usul ve esaslar "http://www.mapeg.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecek.
Aramalara açılacak 766 maden sahasının ihalesi için başvurular, MAPEG'e doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.
Söz konusu ihaleler, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.
Otomobil hurda yığınına döndüBURSA'nın İnegöl ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, beton direğe çarptı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise yakındaki bir sitenin güvenlik kameralarına da yansıdı.