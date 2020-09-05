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    HaberlerEkonomi Haberleri Madende 99 saha ihale edilecek
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    05.09.2020 - 10:58 | | AA

    Madende 99 saha ihale edilecek

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 99 maden sahası ihale edilerek aramalara açılacak.

    Madende 99 saha ihale edilecek

    MAPEG'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, ihalelere ilişkin usul ve esaslar "http://www.mapeg.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecek.

    Aramalara açılacak 99 maden sahasının ihalesi için başvurular, MAPEG'e doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

    Söz konusu ihaleler, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. 

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