Madende 99 saha ihale edilecek

MAPEG'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ihalelere ilişkin usul ve esaslar "http://www.mapeg.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecek.
Aramalara açılacak 99 maden sahasının ihalesi için başvurular, MAPEG'e doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.
Söz konusu ihaleler, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.
Vücudunda sigara söndüren eşini pompalı tüfekle vurdu!Adana'da, kendisini darbettiğini öne sürdüğü eşi Hakan Özbek’i pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Fikriye Özbek'in, ifadesine DHA ulaştı. 2 çocuk annesi, daha önce gördüğü şiddet nedeniyle 183 Aile İçi Şiddet Hattı'nı arayıp yardım istediğini ancak eşinin kendisini 'ailesine zarar vermek' ile tehdit etmesi üzerine eve gelen polislere şikâyetçi olmadığını söylediğini anlattığı ifadesinde, Hakan Özbek'in vücudunda sigara söndürdüğünü iddia etti.