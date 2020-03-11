11.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Madenin hafızası burada
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Yer Bilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) ile maden kaynaklarının arama ve üretim açısından tek tek sicillerinin tutulacağını belirterek, “Maden arama, araştırma ve üretimi esnasında elde edilen sondaj karotlarını, numuneleri, yer bilimleri verilerini ve haritaları burada arşivleyerek, kullanıcıların hizmetine sunacağız. Karot Bilgi Bankamız bir nevi madenciliğimizin hafızası olacak” dedi.
Dönmez, TÜVEK Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada, gelişmiş ülkelerde madenciliğin gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüzde 5 - 9 arasında olduğunu, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 1 seviyesinde bulunduğunu ifade etti.
Maden ve ham madde ithalatının, altın dahil, 26 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Dönmez, “Bu miktarın önemli bir kısmı işlenmiş madenler. Maden ihracatımız da 5 -6 milyar dolar düzeyinde. Teknolojik altyapı eksikliğinden dolayı madenlerimizi Türkiye’de zenginleştiremiyorduk. Artık madenlerimizi salt ham madde olarak yurt dışına ihraç etme dönemi kapandı” diye konuştu.
Dönmez yerli üretimi, Ar-Ge ve inovasyonu temel alan madencilik stratejisiyle çıkarılan madenlerin artık Türkiye’de işleneceğini dile getirdi.