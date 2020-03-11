Madenin hafızası burada

Dönmez, TÜVEK Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada, gelişmiş ülkelerde madenciliğin gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüzde 5 - 9 arasında olduğunu, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 1 seviyesinde bulunduğunu ifade etti.



Maden ve ham madde ithalatının, altın dahil, 26 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Dönmez, “Bu miktarın önemli bir kısmı işlenmiş madenler. Maden ihracatımız da 5 -6 milyar dolar düzeyinde. Teknolojik altyapı eksikliğinden dolayı madenlerimizi Türkiye’de zenginleştiremiyorduk. Artık madenlerimizi salt ham madde olarak yurt dışına ihraç etme dönemi kapandı” diye konuştu.



Dönmez yerli üretimi, Ar-Ge ve inovasyonu temel alan madencilik stratejisiyle çıkarılan madenlerin artık Türkiye’de işleneceğini dile getirdi.