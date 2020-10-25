Makarna tüketimi yüzde 25 arttı

Dünya Makarna Günü nedeniyle açıklama yapan Külahçıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"DOXA araştırma kuruluşunun, küresel makarna tüketiminin üçte birinden fazlasını oluşturan ülkelerde 5 binden fazla kişi ile yaptığı uluslararası araştırmaya göre, evde kalınan dönemde 4 tüketiciden biri daha fazla makarna tüketmiş, küresel tüketim de yüzde 24 artmıştır. Bu ülkemizin tüketim artışına paralel bir veridir."

Külahçıoğlu, 2019 yılında 7 milyon 267 bin ton olarak gerçekleşen dünya makarna ticaretinin yüzde 17.5'ini yapan Türkiye'nin, bu yılın 8 ayında da 940 bin 502 ton makarna ihraç ettiğini bildirdi.

Sektörün, makarna ihracatı için buğday ithalatı gerçekleştirdiğini belirten Külahçıoğlu, "Buğday ithalatında gümrük vergilerinin sıfırlanması doğru zamanda ve önemli bir tedbir adımı olmuştur. Son vergi düzenlemesi hem un ve makarna sektörlerinin ihracatını rahatlatacak hem de iç piyasada fiyat istikrarına katkı sağlayacaktır" dedi.