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    HaberlerEkonomi Haberleri Maketten sahtekarlığa 128 milyon lira ceza
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    02.02.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ

    Maketten sahtekarlığa 128 milyon lira ceza

    Ticaret Bakanlığı “maketten ev” ve “ön ödemeli” konut dolantırıcılarına göz açtırmıyor. 27 şirkete toplam 128 milyon lira ceza kesildi

    Maketten sahtekarlığa 128 milyon lira ceza

    Konut satışlarıyla ekonomi ivme kazanırken, Ticaret Bakanlığı konut satışında vatandaşları aldatmak isteyenlere denetimlerini yoğunlaştırdı. Ticaret Bakanlığı, maketten ev satışı olarak bilinen ön ödemeli konut satışında, para alıp sorumluluklarını yerine getirmeyen şirketlere 128 milyon TL ceza kesti. Bakanlık, vatandaşların maketten ev satışında son 5 yılda bin 327 şikayette bulunduğunu kaydetti.

    38 şirket denetlendi

    Ticaret Bakanlığı, vatandaşların şikayetleri doğrultusunda Türkiye genelinde 38 şirketin denetlendiğini belirtirken, 29 şirket hakkında toplam 128 milyon 38 bin 328 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi. Bakanlık, şikayetler doğrultusunda 27 şirketin denetim sürecinin ise devam ettiğini dile getirdi.
    Bakanlık raporunda, sorunun çözümü için atılabilecek adımlar şöyle sıralandı:

    “Tapu müdürlükleri ve noterlikler arasında tek bir sistem kurulması, satıcı lehine kat irtifakı tesis edilmeksizin ön ödemeli konut satışına başlanmasının engellenmesi, sektör temsilcilerinin tecrübelerinden yararlanılması, bina tamamlama sigortasının yaygınlaştırılması ve tek teminat türü olarak zorunlu hale getirilmesi, yabancılara yönelik fuarlarda teminat altına alınmamış projelerin pazarlanmasına izin verilmemesi, şirketlere iş bitirme sınırlamaları getirilmesi.”

    İstanbul ilk sırada

    TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, ön ödemeli konut satışı hakkında TBMM’ye 2 bin kişinin imzaladığı 400 civarında şikayet dilekçesi geldiğini belirtti. Satır, “Sözleşme konusu gayrimenkulün hiç veya gereği gibi teslim edilmediği, mükerrer satışların yapıldığı bir gerçek. Vatandaşın lehine düzenlemeleri Cumhurbaşkanlığı’na ileteceğiz” dedi. Satır en fazla şikayetin İstanbul’dan geldiğini belirtti.

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