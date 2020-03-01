Makine imalat sanayi genç yetenek arıyor

Yarışmada meslek lisesi öğrencilerinden 3D polimer yazıcı, üniversitelerin mühendislik fakültesi öğrencilerinden de 3D karbon-fiber yazıcı tasarlamaları isteniyor.

İmalat sanayisinde ana üretim malı olarak kullanılan takım tezgahlarında yerli ve millilik oranının yüzde 15 olduğunu kaydeden TİAD Başkanı Fatih Varlık, “Türkiye’nin ithalata bağımlı olduğu yüksek teknolojili üretim araçlarının ve ihtiyaç duyulan tamamlayıcı ekipmanlarının ülkemizde üretilmesi için tasarım altyapısı sağlıyoruz” dedi.