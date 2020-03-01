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    HaberlerEkonomi Haberleri Makine imalat sanayi genç yetenek arıyor
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    01.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Makine imalat sanayi genç yetenek arıyor

    TİAD, geleceğin yeteneklerini sanayiye kazandırmak ve inovatif fikirleri teşvik etmek amacıyla geleneksel hale getirdiği Altın Pergel yarışmasını başlattı.

    Makine imalat sanayi genç yetenek arıyor

    Yarışmada meslek lisesi öğrencilerinden 3D polimer yazıcı, üniversitelerin mühendislik fakültesi öğrencilerinden de 3D karbon-fiber yazıcı tasarlamaları isteniyor.

    İmalat sanayisinde ana üretim malı olarak kullanılan takım tezgahlarında yerli ve millilik oranının yüzde 15 olduğunu kaydeden TİAD Başkanı Fatih Varlık, “Türkiye’nin ithalata bağımlı olduğu yüksek teknolojili üretim araçlarının ve ihtiyaç duyulan tamamlayıcı ekipmanlarının ülkemizde üretilmesi için tasarım altyapısı sağlıyoruz” dedi.

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