Makine mücbir sebep bekliyor

Türk savunma sanayiinin ana tedarikçileri olan, olağanüstü hallerde kamu sağlığı ve hijyen açısından da kritik önem taşıyan bu sektörlerin nisanda ilk 12 günlük ihracatları, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 düştü. Sektörler, geçen hafta da siparişler açısından son 10 yılın en kötü dönemini yaşadı.

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu’nun (MAKFED) düzenlediği anket de yaşanan olumsuz tabloyu ortaya koydu. Ankete göre, makine sektörü firmalarının yüzde 80’inin işi kötü giderken, yarı kapasitenin altında çalışan firmaların oranı yüzde 44 oldu. Pandemi ile mücadelede solunum cihazları, yoğun bakım ventilatörü üretimi ile öneminin bir kez daha gözler önüne serildiği sektörler, mücbir sebep kapsamına alınmayı bekliyor.



Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, “Türkiye için makine sektörü, makine sektörü için de mücbir sebep, oksijen kadar önemli. Hayatın hemen her alanında kullanılan sektörlerimizin önemi ortadayken, mücbir sebep kapsamına alınmadık” diye konuştu.



‘Lokomotifiz...’

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na muhtasar ve KDV ertelemesi tebliğine yönelik talepte bulunduklarını belirten Silahtaroğlu “Ekonominin lokomotif sektörleri Makine, Elektrik ve Elektronik olarak, diğer sektörlerle aynı sıkıntılara maruz kalmamıza rağmen mücbir sebep kapsamına alınmadık. Makine ve aksamları imalatı, elektrik ve elektronik malzeme üretimi sektör grupları da mücbir sebep kapsamına alınmalı” dedi.