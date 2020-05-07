Makine sektörü Avrupa pazarının açılışına şartlandı

Karavelioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk makine sektörünün ihracatının yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10'un üzerinde azaldığını, 5,3 milyar dolarda kaldığını bildirdi.

Nisandaki ihracatın önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38 düşerek 957 milyon dolara gerilediğini aktaran Karavelioğlu, makine sektöründe en büyük kayıpların ana pazarlarda yaşandığını kaydetti.

Karavelioğlu, "Nisan ayındaki ihracat kaybı en fazla makine ihraç edilen 5 büyük pazarda yüzde 52,5 ortalamasında gerçekleşti. Bu ülkelerden en az düşüş yüzde 43 ile Almanya'da yaşanırken, Fransa'ya makine ihracatındaki düşüş nisan ayında yüzde 71'e ulaştı." ifadelerini kullandı.

"Hastalığın merkezi batıya doğru kaydıkça kayıplarımız yükseldi"

MAİB'in Makine Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Makine Sektör Meclisi iş birliğiyle yaptığı ankete göre, makine ihracatçısı firmaların salgın nedeniyle ciddi iş kaybına uğradığını aktaran Karavelioğlu, her 10 imalatçıdan 5'inin mart ve nisan aylarında dış sipariş alamadığını kaydetti.

Karavelioğlu, "Her 10 firmadan 9'u elinde gelecek 3 aydan sonrası için iş olmadığını söylüyor. Kamu ve altyapı hizmetlerinin aksaksız sürebilmesi için açık kalması gereken makine sektörü, yüksek maliyetlere katlanarak verimsiz çalışmaya devam edecek. İyi başladığımız bir yılda frene basmak zorunda kaldık ama doğru hamlelerle yeniden hız kazanabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Sektörün geçen yıl ulaştığı cironun yüzde 59'unun ihracattan geldiğini ancak nisan ayında bu gelirin yarısını kaybettiklerini bildiren Karavelioğlu, şunları kaydetti:

"Yıla iyi başlamamıza rağmen Uzak Doğu'dan gelen ara mal stoklarımız tükendikçe sorunlarımız arttı. Hastalığın merkezi batıya doğru kaydıkça pazar kayıplarımız da yükseldi. Geçtiğimiz yıl nisan ayında Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa'ya 564 milyon dolar değerinde makine göndermiştik. Bu yıl aynı ülkelere nisan ayı ihracatımız 283 milyon dolara kadar geriledi."

"Tam da korunacak zaman ve haldeyiz"

Kutlu Karavelioğlu, ilk 4 ayda yaşanan yüzde 10'un üzerinde düşüşün mayıs sonunda yüzde 15'i aşabileceğini belirterek, küresel ekonomik krize en sıkıntılı yakalanan sektörün makine sanayisi olduğunu savundu.

Makine imalatçılarının dünyanın her yerinde baskı altında olduğunu aktaran Karavelioğlu, makine şirketlerinin toplam cirolarının yüzde 5'ine dahi varmayan yedek parça ve bakım-onarım hizmetleriyle ayakta kalamayacağını kaydetti.

Karavelioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Rekabetin çok çetinleşeceği tabiidir. Yerli imalatçıları ithalattan korumak üzere gümrük duvarları yükseliyor. Yaklaşık 400 firmayla yaptığımız anket nisan ayında normal üretimi süren fabrikaların oranının sadece yüzde 21 olduğunu gösteriyor. Makine imalatçısı her 10 firmadan 4'ü nisan ayında yurt içinden hiç sipariş alamadığını, 5'i ise yurt dışından hiç sipariş alamadığını söylüyor. Her 10 firmadan 9'u elindeki işleri 1 ila 3 ay içinde tamamlayacağını belirtiyor, sonrası için işleri yok. İyi başladığımız bir yılda frene basmak zorunda kaldık ama doğru hamlelerle yeniden hız kazanabiliriz. Gerekli olan, Türkiye'de kamu strateji dokümanlarının merkezine makinenin konulduğunu ve yeniden sanayileşmede temel rolün makine sektörüne verildiğini akılda tutmaktır. Buna rağmen desteklerin sektörlere göre değil, firmaların ihtiyaçlarına göre dağıtılmasının daha efektif ve adilane olacağına inanıyoruz."

"AB ülkeleri için özel kampanyalar hayata geçireceğiz”

MAİB Başkanı Karavelioğlu, Almanya, Çin, ABD, Japonya ve Güney Kore gibi güçlü ekonomilerin 2030 stratejilerinin merkezinde makinenin yer aldığını, buna karşın bu ülkelerin eylem planlarını eksiksiz olarak uygulamaya devam ettiklerini aktardı.

Karavelioğlu, şunları kaydetti:

"Makine imalatının küresel liderleri, salgın sonrası yeniden üretime başlamak konusunda sabırsızlanıyorlar. Özellikle Çin ve Almanya, yeni küresel pozisyonlanmalarda erken rol alarak egemenlik kapmak istiyorlar. İtalya, İspanya ve Fransa gibi AB'nin önemli üreticileri, bu salgından oldukça yara almış olarak çıkacak. Biz diğer rakiplerimizle yarışta öne geçmek için bilhassa bu ülke pazarlarını nakış gibi işlemeliyiz. Avrupa pazarının lokomotifi Almanya ile endüstriyel iş birliklerimizi daha da güçlendirmeliyiz. 'Türkiye'nin Makinecileri' markasıyla biz bu süreçte Almanya başta olmak üzere tüm AB ülkeleri için özel kampanyalar hayata geçireceğiz."

"Personelimizi ne pahasına olursa olsun korumaya çalışıyoruz"

Kutlu Karavelioğlu, dünya ekonomisinin durduğu ve Türkiye'deki makine imalatçılarının üretimlerini kıstıkları bu dönemde, mart ayı verilerine göre ithalatın yüzde 14 artmasının ise şaşırtıcı bir veri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Makine ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 85'ten yüzde 73'e kadar gerilemiş. Oysa geçen yıl makine dış ticaret açığını 5 milyar dolara kadar indirmiştik. Şu an firmalarımız yüksek maliyetlerle ve verimsiz bir çalışmayla ayakta kalmaya çalışıyor. Personelimizi ne pahasına olursa olsun korumaya çalışıyoruz. Çünkü yetişmeleri 10 yılı aşan Ar-Ge ve tasarımcılarımız başta olmak üzere hepsi işlerinde uzmanlar."