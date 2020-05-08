Makineci AB’ye özel kampanya hazırlıyor

İhracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10’un üzerinde azalan sektör nisan ayında 957 milyon dolar ihracatta kaldı. MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, sektörün, Avrupa Birliği’nde üretimin yeniden başlamasına odaklandığını vurguladı. Karavelioğlu şöyle konuştu:

“Makine imalatının küresel liderleri salgın sonrası yeniden üretime başlamak konusunda sabırsızlanıyorlar. Biz rakiplerimizle yarışta öne geçmek için bilhassa bu ülke pazarlarını nakış gibi işlemeliyiz, Avrupa pazarının lokomotifi Almanya ile endüstriyel işbirliklerimizi daha da güçlendirmeliyiz. Türkiye’nin Makinecileri markasıyla, biz bu süreçte Almanya başta olmak üzere tüm AB ülkeleri için özel kampanyalar hayata geçireceğiz.”