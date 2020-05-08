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    HaberlerEkonomi Haberleri Makineci AB’ye özel kampanya hazırlıyor
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    08.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Makineci AB’ye özel kampanya hazırlıyor

    Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) yılın ilk 4 ayında toplam makine ihracatını 5.3 milyar dolar olarak açıkladı.

    Makineci AB’ye özel kampanya hazırlıyor

    İhracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10’un üzerinde azalan sektör nisan ayında 957 milyon dolar ihracatta kaldı. MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, sektörün, Avrupa Birliği’nde üretimin yeniden başlamasına odaklandığını vurguladı. Karavelioğlu şöyle konuştu:

    “Makine imalatının küresel liderleri salgın sonrası yeniden üretime başlamak konusunda sabırsızlanıyorlar. Biz rakiplerimizle yarışta öne geçmek için bilhassa bu ülke pazarlarını nakış gibi işlemeliyiz, Avrupa pazarının lokomotifi Almanya ile endüstriyel işbirliklerimizi daha da güçlendirmeliyiz. Türkiye’nin Makinecileri markasıyla, biz bu süreçte Almanya başta olmak üzere tüm AB ülkeleri için özel kampanyalar hayata geçireceğiz.”

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