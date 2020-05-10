Mal Bildirim Formu Örneği 2020 (Excel, Word Ve Pdf Formatında)

Farklı formatta üzerinden 2020 yılı için mal bildirim formu örneğine bakarak buna göre gerekli kısımları doldurmak çok önemlidir. İleride yaşanabilecek herhangi bir olası problemle karşı karşıya kalmamak için gerekli tüm beyan yapılmalıdır.



Bu sebepten dolayı 2020 yılı için mal bildirim formu üzerinde, beyan edilmesi gereken tüm kısımlar eksiksiz biçimde bulunmalı ve buna göre doldurulmalıdır.