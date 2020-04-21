Malatya'dan yılın ilk çeyreğinde 2,87 milyon dolarlık kayısı çekirdeği ihracatı

Türkiye'nin 17 milyonluk kayısı ağacı varlığının 8 milyonluk kısmının bulunduğu Malatya'da, yaklaşık 50 bin aile geçimini bu üründen sağlıyor.

"Dünyanın kayısı başkenti" olarak anılan kentte, kayısının yanı sıra çekirdeği de değerlendiriliyor.

Malatya'da üretilen kuru kayısı dünyanın birçok ülkesinde ağızları tatlandırırken, çekirdeği ise ihraç edilen ürünler arasında yerini alıyor.

Geçen yıl 7 bin 355 ton kayısı çekirdeği ihracatına karşılık 16 milyon 400 bin dolar gelir elde edilen kentte, ihracat tüm hızıyla sürüyor.

Bu yılın ilk 3 ayında yaklaşık 1100 ton kabuksuz kayısı çekirdeği ihracatından 2 milyon 875 bin dolar gelir sağlandı.

''Olumsuzluklara rağmen ihracat sürüyor''

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılı kabuklu kayısı çekirdeği rekoltesinin yaklaşık 30 bin ton olduğunu söyledi.

Özcan, yaşanan olumsuzluklara rağmen kayısı çekirdeği ihracatının devam ettiğini belirterek, "Bu yıl 3 ayda yaklaşık 1100 ton çekirdek (kabuksuz) ihracatı gerçekleştirdik. Bu çok önemli bir rakam. Bu yıl üreticiyi mutlu edecek bir dönem yaşadık. Hasat sezonunda (kükürtlü kabuklu çekirdek Temmuz-Ağustos 2019) kilogramı 2 lira 60 kuruştan bugün yaklaşık 4 liraya çıkmış durumda." diye konuştu.

"İhracatta iyi bir noktadayız"

Bu yıl çekirdek fiyatlarının üreticiyi mutlu ettiğini dile getiren Özcan, şöyle devam etti:

"Çekirdek ihracatında şu an herhangi bir sıkıntı yok. Üreticilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. Kuru kayısı Türkiye'nin yüzünü güldürdüğü gibi çekirdeği de Türkiye'nin yüzünü güldürüyor. Biz şu an da ihracatta iyi bir noktadayız. Tüm olumsuzlara ve sıkıntılara rağmen bir taraftan kayısı ihracatımız devam ederken diğer taraftan da çekirdek ihracatımız son hızla devam ediyor."

"Üretimin ve ihracatın yavaşlamaması lazım"

Dünyanın yeni tip koronavirüs salgınıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Özcan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin üretiminin ve ihracatının yavaşlamaması lazım. Bu konuda yetkililerin, kamu idarecilerinin ihracatçının karşılaştığı en önemli problemlerin başında gelen üretim noktasında insan iş gücü ihtiyacını destekleyici bütün kararları hayat geçirmesi, fabrikalarımızın çarklarının hızlı ve sağlıklı şekilde işlemesi lazım. Cumhurbaşkanımız bu konunda çok önemli tedbirler alıyor ve almaya devam ediyor. İhracatçı ve sanayicilerimizin sorunlarını çözmek için her gün yeni bir paket açıklanıyor."