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19.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2021 bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler aldıklarını belirterek, “Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz

 

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2020 bütçe açığının hedeflenen 239.2 milyar liranın altında 172.7 milyar lira olarak gerçekleştiğini ve 66.5 milyar lira tasarruf sağlandığını belirten Elvan, salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında mali disiplinden asla taviz vermeyeceklerini bildirdi.

Elvan, enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikalarının devam edeceğini vurgulayarak, “2021 bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 bütçe açığını yüzde 3.5 olarak hedefliyoruz. Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır” dedi.

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