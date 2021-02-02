Mali Müşavirlik sınavlarına ilişkin duyuru

"Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, ilanda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılacaktır.

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