02.02.2021 - 16:15 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
Mali Müşavirlik sınavlarına ilişkin duyuru
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına ilişkin duyuru yayımlandı.
"Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları, ilanda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde yapılacaktır.
Detaylar için tıklayınız