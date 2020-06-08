Malta Havalimanı yeniden açılıyor

Seyahat için yeniden açılan ilk destinasyon grubu: Almanya, Avusturya, Sicilya, Kıbrıs, İsviçre, Sardegna, İzlanda, Slovakya, Norveç, Danimarka, Macaristan, Finlandiya, İrlanda, Litvanya, İsrail, Letonya, Estonya, Lüksemburg ve Çek Cumhuriyeti. Sağlık otoritelerinden izin alındıktan sonra daha fazla destinasyon ilan edilecektir.

Turizm ve Tüketiciyi Koruma Bakanı Julia Farrugia Portelli, bu kararın Malta'nın yaz sezonu için normalleşmeye geçeceğini açıklayan önceki açıklamaları teyit ettiğini söyledi. Bakan, kısıtlamaların kaldırılmasının geçtiğimiz haftalarda sağlık yetkilileriyle birlikte dikkatlice çalışılarak kararlaştırıldığını ve bu durumun ekonomi ve turizmin sürdürülebilirliğini sağlayarak Malta halkına daha fazla güven vereceğini de sözlerine ekledi.

"GÜVENLE GEÇİŞ YAPIYORUZ"

MTA Başkanı Dr Gavin Gulia, “Son iki buçuk ay boyunca, dünya çapında seyahat ve konaklama endüstrisi benzeri görülmemiş bir zorlukla karşılaştı. Seyahat sektöründe, havayolu şirketlerinden tur-operatörlerine ve seyahat acentelerine, otelciler, restorancılar ve doğrudan veya dolaylı olarak turizmden geçimini sağlayan birçok kişi, uluslararası bir seyahat yasağının ekonomik etkilerine katlanmak zorunda kaldı. Artık durum birçok ülkede düzeliyor ve nihayet sınırlarımızı yeniden açabiliriz, önümüzdeki haftalar ve aylar için temkinli bir iyimserlikle sabırsızlanıyoruz. Gerekli tüm önlemleri alarak, bu önemli süreçte bir sonraki aşamaya güvenle geçiş yapıyoruz.”

"HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

MTA Genel Müdürü Johann Buttigieg, şunları söyledi: “Dünyaya açılan ana geçidimiz olan Malta Uluslararası Havalimanı'nın yeniden açıldığını duyurmak, turizm sektöründe hepimiz için büyük önem taşıyor ve bu gelişmeyi heyecanla karşılıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda birlikte üstesinden gelmeyi başardığımız zorluklar, turizm endüstrisinin gücünün ve dayanıklılığının kanıtıdır. Önümüzde yeni zorluklar var, ancak onlarla birlikte yeni fırsatlar da ortaya çıkıyor. MTO, Malta'nın binlerce insan için geçim kaynağı sağlayan ve Malta ekonomisi için önemi çok büyük olan kârlı bir sektörü yeniden inşa etmek için gereken her şeye sahip olduğuna inanıyor.”

MTA Genel Müdür Yardımcısı ve Pazarlama Genel Müdürü Carlo Micallef; “Pandeminin zirve yaptığı süre boyunca, uluslararası seyahatler durmuş haldeyken, “Şimdi Malta’yı Hayal Et, Sonra Gezersin” isimli kampanyamızla Malta Adaları'nın çekirdek pazarlarımızdaki potansiyel gezginlerin akıllarında kalmasını sağladık. Havaalanımızın açılmasıyla birlikte ise artık denizaşırı ortaklarımıza ve müşterilerimize, artık hayal etme zamanının sona erdiğini ve gerçek, fiziksel ziyaretin bir kez daha başlayabileceğini bildirmeye başlayabiliriz. Tabi ki bu bir anda olmayacak ve ilk günden itibaren her yerden aynı anda ziyaretçi gelmeye başlamayacak. Ancak bu gelişme, turizm sektörünün ve halkın hevesle beklediği önemli bir ilk adım.”

Malta’nın kendi bölgesinde korona virüsün kontrolü ile ilgili gösterdiği mükemmel performans, Avrupa Komisyonu, Milletler Topluluğu, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü ve diğerleri tarafından tanınmış ve takdir edilmiştir. Etki alanı yüksek yayınlardaki çeşitli makaleler ve raporlar Malta'yı Covid-19 sonrası bir senaryoda ziyaret etmek için en güvenli ülkeler arasında göstermektedir.