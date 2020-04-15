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    HaberlerEkonomi Haberleri Malta seyahat yasakları düzenlemesini genişletti
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    15.04.2020 - 13:39 |

    Malta seyahat yasakları düzenlemesini genişletti

    Malta Covid-19 kapsamında aldığı kararlara bir yenisini ekledi. Alınan yeni karara göre kargo uçuşları, feribot seferleri ve insanların ülkesine geri dönüş uçuşları muaf tutularak tüm ülkelere seyahat yasağı düzenlemesi genişletildi.

    Malta seyahat yasakları düzenlemesini genişletti

    Alınan kararlarla ilgili konuşan yetkili sağlık müfettişi bazı kişilerin seyahat ettiklerini gazete aracılığıyla bildirdiklerinde alınan kararlardan muaf olabileceğini söyledi.

    Ayrıca yeni alınan kararlar neticesinde uçuş konusuyla ilgilenen operatörler herhangi bir aksiyon almadan önce Malta Sivil Havacılık Müdürlüğü'nden onay almak zorunda olacaklar.

    Corona virüs testi yaptırdığı hastanede güvenlik görevlilerini darp ettiAdana'da yeni tip corona virüs (Covid-19) şüphesiyle hastaneye başvuran kişi, maske takması konusunda kendisini uyaran iki güvenlik görevlisini darp etti.
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