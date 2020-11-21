Mandalina ihracatı % 47 artış gösterdi

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, "Yılın 10 ayında 337 bin ton mandalina ihracatı karşılığında 174 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 20, değerde yüzde 47 artış görüldü. Geçen senenin ocak-ekim döneminde 119 milyon dolar karşılığında 281 bin ton mandalina ihraç edilmişti" dedi.

Kaçmaz, ilk 10 ayda en fazla mandalina ihracatı yapılan ülkelerin sırasıyla Rusya, Ukrayna, Irak, Polonya ve Sırbistan olduğunu ifade etti.