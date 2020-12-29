Mandalinaya nazar değdi

İzmir’in mandalina üretimindeki önemli merkezleri Menderes ve Seferihisar başta olmak üzere üretim bölgelerinde mandalinayı önce kırağı sonra yağmurlar vurdu. İhraç sezonunun başladığı 19 Ekim’den aralık ortasına kadar büyük canlılık yaşandığını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ardından yaşanan kırağı ve yağmur nedeniyle mandalina ihracatının büyük yara aldığını kaydetti.

‘TARSİM kapsamalı’

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğinde yapılan Ege Bölgesi 2020 yılı Narenciye Rekoltesi’nde mandalina rekoltesinin 2019 rekoltesine göre yüzde 25’lik artışla 154 bin 245 ton olacağı öngörülmüştü. İzmir bölgesindeki mandalina rekoltesinin yüzde 50’sinin daha hasat edilmeyi beklerken kırağı ve yağmurların yaşandığı bilgisini veren Uçak, kırağı zararının TARSİM kapsamına alınmasının talep edildiğini söyledi.

Türkiye, 1 Ocak - 26 Aralık 2019 tarihleri arasında 347 milyon dolarlık mandalina ihracatı gerçekleştirmişken, 2020 yılının aynı döneminde mandalina ihracatından yüzde 22’lik artışla 421 milyon dolar döviz kazandı.