BİST109.5370.00EURO7.670.18USD6.760.18ALTIN371.791.05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Manipülatöre kulak asma...’
    ABONE OL
    05.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Manipülatöre kulak asma...’

    Borsa İstanbul, borsada yatırım yaparken ve hisse alırken piyasa dolandırıcılarının dikkat edilmesi gereken uyarıların yer aldığı bir video hazırlayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    ‘Manipülatöre kulak asma...’

    Uzmanlara danışmanın önemine değinilen videoda, “Temel ve teknik uzmanlık gerektiren bilgilendirmelerde hesabınızın bulunduğu kurumdaki yatırım danışmanından profesyonel yardım alarak, dedikodulara, sosyal medyadaki dolandırıcıların fısıltılarına kulak tıkayarak, yatırımın uzun soluklu bir yol olduğunu unutmayarak hareket ederek” ifadelerine yer verildi.

    Videoda, yatırımcıyı en çok para kaybetmenin üzeceği kaydedilerek, manipülatif hareketlere maruz kalmamak için yapılması gerekenlerden bahsedildi.

    Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladıYeni tip corona virüs (Covid-19) salgını kapsamında geçilen normalleşme sürecinde, Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladı. Havalimanına inen ilk uçak, Pegasus Hava Yolları'na ait İstanbul-Dalaman seferi oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye’de obez birey oranı arttı

    Türkiye’de obez birey oranı arttı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

    Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

    Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

    Pandemi mücadelesinin kahramanları anlatıyor: Üretmek mutluluk verdi

    Pandemi mücadelesinin kahramanları anlatıyor: Üretmek mutluluk verdi

    Sıradaki Haber