‘Manipülatöre kulak asma...’

Uzmanlara danışmanın önemine değinilen videoda, “Temel ve teknik uzmanlık gerektiren bilgilendirmelerde hesabınızın bulunduğu kurumdaki yatırım danışmanından profesyonel yardım alarak, dedikodulara, sosyal medyadaki dolandırıcıların fısıltılarına kulak tıkayarak, yatırımın uzun soluklu bir yol olduğunu unutmayarak hareket ederek” ifadelerine yer verildi.



Videoda, yatırımcıyı en çok para kaybetmenin üzeceği kaydedilerek, manipülatif hareketlere maruz kalmamak için yapılması gerekenlerden bahsedildi.