Manisa’da seneye yeni fabrika açacak

ABD’de Dalsan North America isimli şirket kurduklarını dile getiren Dalsan Yönetim Kurulu Üyesi Timuçin Daloğlu, “Depolarımızı belirledik ve işe alımları başlattık. Burada ortaklık yapısıyla hareket edeceğiz. Gelecek yıl bu ülkeye yoğun ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Dünyadaki en büyük alçı levha pazarı Amerika’da. Ayrıca 2021 yılı içinde ABD ve Avrupa’da kendi depolarımızdan nihai üreticiye malzeme sevkiyatına başlayacağız” dedi.

2021’de Manisa Turgutlu’da 300 milyon liralık yatırımla yeni üretim tesisini açacaklarını kaydeden Daloğlu, “Gebze’deki mevcut fabrikamızda ikinci üretim hattımızı kurduk. 50 milyon TL değerindeki yatırımla bir bakıma şirketimiz için yeni bir Ar-Ge merkezini hayata geçirdik diyebilirim. Tüm bu yatırımlarımızın odağında ihracat olacak. 2023’te ihracat yaptığımız ülke sayısını 100’e, alçı levha üretim kapasitemizi ise 100 milyon metrekareye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.