Market zincirinden corona virüs önlemi! O müşterilere özel saat aralığı...

CarrefourSA, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını koruyacak bir dizi önlemi hayat geçirdiğini açıkladı. Corona virüs’ün en çok etkilediği belirtilen 60 yaş ve üzeri müşterileri için dev market zinciri, bulunduğu AVM’ler içerisinde yer alan mağazaları hariç geri kalan tüm mağazalarını 21 Mart Cumartesi itibarıyla 08.00 – 09.00 saatleri arasında sadece bu yaş grubundaki müşterilerinin marketi en steril halinde ve başka yaş gruplarıyla bir araya gelmeden alışveriş yapmalarına imkan sağlaması için açacak. Ancak 60 yaş üstü müşteriler, dilerlerse günün geri kalanında da market alışverişlerini gerçekleştirebilecekler.

KASALARA CAM PARAVAN, MÜŞTERİLER İÇİN 1,5 METRE SOSYAL MESAFE KURALI

Türkiye’nin 52 ilindeki toplam 630 marketinde üretim ve hizmet alanlarının hijyen koşulları için kasalara cam paravanlar kurdu. Bunun yanı sıra kasa sıralarında sosyal mesafeyi korumak adına da yerlere 1,5 metre aralıkla sosyal mesafe kuralı getirdi. Uygulamalar, kısa zamanda tüm mağazalarda yaygınlaşacak.

“ÇALIŞANLARIMIZIN VE MÜŞTERİLERİMİZİN SAĞLIĞINI KORUMAK, KAMU GÖREVİMİZDİR”

Alınan önlemleri değerlendiren CarrefourSA Genel Müdür Kutay Kartallıoğlu, şunları söyledi:

“Bu zor dönemlerde ‘kamu görevi’ bilinciyle hareket ederek ülkemiz adına en ön cephede yer alıyor, halk sağlığı adına önlemlerimizi alıp vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaları için kapasitemizin ötesinde çalışıyoruz. Her bir çalışanımız nezdinde tüm operasyonlarımızı ‘kamu görevi’ bilinciyle yerine getiriyoruz. Marketlerimizin hijyenik kalabilmesi tüm alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımız el ve vücut temizliklerine azami azami ölçüde uyuyorlar, özellikle gün içinde 30 dakikada bir ellerini yıkıyorlar. Bu süreçte 52 şehirdeki 630 marketimiz ve 10 bin 500 çalışanımızla ne lazımsa yapmaya hazırız.”